سموم خفية.. 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في صمت

كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تحاول تقليل السكر في نظامك الغذائي عن طريق تجنب الحلويات والمشروبات السكرية، ولكنك لا ترى نتائج، فقد يكون السبب هو وجود سكريات مخفية في الأطعمة التي تتناولها يوميا.

وفيما يلي بعض الأطعمة الشائعة التي تحتوي ترفع مستويات السكر في صمت، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

المخللات

بالرغم من أن معظم المخللات مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لأنها مليئة بالبروبيوتيك ويتم تخميرها بشكل طبيعي، ولكنها أيضا مليئة بالزيت والتوابل والملح، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن.

الصلصات

معظم الصلصات مليئة بالعناصر الغذائية ولكنها تحتوي على سكريات مخفية، كما أن السكر يستخدم كمادة حافظة للحفاظ على مدة صلاحيتها.

عصائر الفاكهة

تحتوي على سكريات مضافة أو عصائر مركزة، وخاصة الأنواع المعلبة، ما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية والتأثير على مستويات السكر في الدم.

الحليب المنكه

يضاف إلى الحليب المنكه المزيد من السكر لجعل مذاقه أحلى، لذا من الأفضل الابتعاد عن تناوله للتحكم في مستويات السكر بالدم.

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