يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر

كتبت- شيماء مرسي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص الكثير من السيدات على تخزين كميات كافية من الطماطم لاستخدامها في إعداد الأطباق الرمضانية الشهية.

وحذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من خطورة تخزين بعض أنواع الطماطم كـ "صلصة" قبل شهر رمضان.

وأوضح استشاري التغذية: "يشهد سوق الطماطم حاليا انخفاض ملحوظ في الأسعار، مما يشجع الكثير من النساء على تخزين كميات وفيرة منها لاستخدامها في أوقات لاحقة، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى اختيار أنواع الطماطم المناسبة للتخزين".

وتابع نزيه: "شراء الطماطم الطرية أو "المفعصة" بهدف تخزينها وعصرها هو تصرف خاطئ تماما ويعرض صحة الإنسان للخطر، والسبب الرئيسي في ذلك هو احتمالية وجود عفن داخل هذه الطماطم".

وأضاف مجدي: "العفن الذي يظهر على الطماطم يشكل خطرا صحيا، حيث أنه يتكون من فطريات ضارة قد تفرز سموما فطرية مسرطنة للكبد".

وأشار: "قد يبدو الفرق بين سعر الطماطم النظيفة وغير النظيفة ضئيلا، ولكن هذا الفرق قد يكلفك صحتك، موضحا: "فالجنية أو الاثنين التي توفرها قد تكون ثمنا لأمراض خطيرة".



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