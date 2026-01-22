إعلان

عادات يومية بسيطة لدعم صحة العضلات.. تعرف عليها

كتب : مصراوي

05:00 ص 22/01/2026

صورة تعبيرية لصحة العضلات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توصلت دراسة طبية حديثة إلى تحديد وسيلة بسيطة وفعالة يمكن أن تسهم في الحفاظ على صحة العضلات والحد من ضعفها مع التقدم في العمر، نقلا عن "لينتا.رو".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الالتزام بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يساعد على إعادة تنظيم مسارات الإشارات الحيوية داخل أنسجة العضلات، ما يعزز قدرتها على مقاومة التغيرات المرتبطة بالشيخوخة. وبيّن الباحثون أن المركب التنظيمي mTORC1، المسؤول عن نمو البروتينات وتجديدها، يصبح مفرط النشاط في عضلات كبار السن، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم بروتينات تالفة ويسرّع من تطور حالة هزال العضلات.

وأوضحت الدراسة أن عامل النسخ DEAF1 يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الآلية، إذ يؤدي فرط نشاطه إلى تضخيم إشارات mTORC1 وتعطيل عمليات التجديد الطبيعي لخلايا العضلات.

وفي المقابل، كشفت الأبحاث أن التمارين البدنية تسهم في خفض نشاط DEAF1 من خلال تنشيط بروتينات وقائية تنتمي إلى عائلة FOXO. ونتيجة لذلك، يستعيد مسار mTORC1 توازنه ليصبح أقرب إلى حالته في الشباب، وتتمكن الخلايا العضلية من التخلص من البروتينات المعيبة بكفاءة أعلى. كما لاحظ العلماء أن تعطيل جين FOXO أو رفع مستويات جين DEAF1 بشكل اصطناعي يؤدي إلى تلاشي الفوائد الإيجابية للتمارين إلى حد كبير.

وأكدت التجارب التي أُجريت على كائنات حية نموذجية شمولية هذه الآلية، حيث أسهم تقليل نشاط جين DEAF1 وحده في تحسين الحالة الجزيئية للعضلات وزيادة قوتها مع التقدم في السن.

ويعتقد الباحثون أن المسار الحيوي FOXO–DEAF1–mTORC1 الذي جرى تحديده قد يشكل أساسًا لتطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة العضلات في مراحل الشيخوخة، بما في ذلك إمكانية ابتكار علاجات دوائية تحاكي بعض التأثيرات الإيجابية للتمارين الرياضية.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صحة العضلات االعضلات نصائح لصحة العضلات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟
حوادث وقضايا

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟
"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
زووم

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
مصراوي ستوري

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام