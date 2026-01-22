عادات يومية بسيطة لدعم صحة العضلات.. تعرف عليها

توصلت دراسة طبية حديثة إلى تحديد وسيلة بسيطة وفعالة يمكن أن تسهم في الحفاظ على صحة العضلات والحد من ضعفها مع التقدم في العمر، نقلا عن "لينتا.رو".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الالتزام بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يساعد على إعادة تنظيم مسارات الإشارات الحيوية داخل أنسجة العضلات، ما يعزز قدرتها على مقاومة التغيرات المرتبطة بالشيخوخة. وبيّن الباحثون أن المركب التنظيمي mTORC1، المسؤول عن نمو البروتينات وتجديدها، يصبح مفرط النشاط في عضلات كبار السن، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم بروتينات تالفة ويسرّع من تطور حالة هزال العضلات.

وأوضحت الدراسة أن عامل النسخ DEAF1 يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الآلية، إذ يؤدي فرط نشاطه إلى تضخيم إشارات mTORC1 وتعطيل عمليات التجديد الطبيعي لخلايا العضلات.

وفي المقابل، كشفت الأبحاث أن التمارين البدنية تسهم في خفض نشاط DEAF1 من خلال تنشيط بروتينات وقائية تنتمي إلى عائلة FOXO. ونتيجة لذلك، يستعيد مسار mTORC1 توازنه ليصبح أقرب إلى حالته في الشباب، وتتمكن الخلايا العضلية من التخلص من البروتينات المعيبة بكفاءة أعلى. كما لاحظ العلماء أن تعطيل جين FOXO أو رفع مستويات جين DEAF1 بشكل اصطناعي يؤدي إلى تلاشي الفوائد الإيجابية للتمارين إلى حد كبير.

وأكدت التجارب التي أُجريت على كائنات حية نموذجية شمولية هذه الآلية، حيث أسهم تقليل نشاط جين DEAF1 وحده في تحسين الحالة الجزيئية للعضلات وزيادة قوتها مع التقدم في السن.

ويعتقد الباحثون أن المسار الحيوي FOXO–DEAF1–mTORC1 الذي جرى تحديده قد يشكل أساسًا لتطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة العضلات في مراحل الشيخوخة، بما في ذلك إمكانية ابتكار علاجات دوائية تحاكي بعض التأثيرات الإيجابية للتمارين الرياضية.

