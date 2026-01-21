صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي

مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من انتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

أثار الفيديو التقديمي المتداول عبر الحسابات الرسمي المختلفة للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي جدل الجماهير المصرية، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن صفقة أحمد عيد الوافد الجديد في صفوف القلعة الحمراء.

ونشرت حسابات الأهلي مقطع فيديو ظهر خلاله أحمد عيد مرتدياً قميص الأهلي في مرحلة الناشئين، في إشارة إلى ارتباطه بالنادي في وقت سابق.

كما وجه أحمد عيد رسالة خاصة خلال الفيديو التقديمي، إذ قال: "هنا بيتي، هنا مكاني، أحمد عيد أهلاوي".

وهو ما أعاد للأذهان، تصريح إمام عاشور نجم الزمالك الأسبق قبل انتقاله لصفوف الغريم النادي الأهلي"من زوغري زملكاوي"، لينتقل بعدها إلى صفوف الأحمر.

ويذكر أن أحمد عيد سبق وانتقل من ناشئين الأهلي عام 2015، إلى ناشئين الزمالك بنفس العام، حتي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء 2020.

وتعد صفقة أحمد عيد الثالثة للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم كل من مروان عثمان وعمرو الجزار.