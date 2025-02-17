6 أطعمة خطيرة على مرضى الكلى.. ابتعد عنها فورا

كتبت- شيماء مرسي

اتباع نظام غذائي خاص بالكلى قد يسهم في الحفاظ على صحة الكلى، وإبطاء تطور المرض.

وفي السطور التالية، نرصد لكم أبرز 6 أطعمة يجب على مرضى الكلى الابتعاد عنها، حسبما ذكر موقع "webmd".

الملح

معدن أساسي يؤدي دورا حيويا في تنظيم توازن السوائل في الجسم، والحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاقه الطبيعي، ودعم حجم الدم المناسب.

وبالرغم من أهمية الملح فإن استهلاك كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة في الجسم، وهي حالة تعرف باسم الوذمة.

البروتينات

يعتبر البروتين عنصرا غذائيا هاما لصحة الجسم، فهو يؤدي دورا في بناء العضلات والأنسجة وإصلاحها وإنتاج الإنزيمات والهرمونات ودعم وظائف المناعة.

وبالرغم من أهميته، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي عليه قد يجعل الكلى تضطر للعمل بجهد أكبر للتخلص من الفضلات النيتروجينية الناتجة عن هضم البروتين.

ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى إجهاد الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى أو المعرضين لخطر الإصابة بها.

الطماطم

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو معدن هام لصحة الجسم، ولكن قد يشكل تحديا لمرضى الكلى في بعض الحالات، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

الأفوكادو

مصدر رائع للدهون الصحية للقلب والفيتامينات والمعادن المهمة، ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويجب على مرضى الكلى تجنبه.

البطاطس

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا عندما تتضرر الكلى، قد تجد صعوبة في إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم.

الفول

يعتبر الفول مصدرا ممتازا للبروتين النباتي والألياف الغذائية، ما يجعله خيارا صحيا للعديد من الأشخاص.

ومع ذلك، يجب على مرضى الكلى الانتباه إلى كمية الفول التي يتناولونها، إذ إنه يحتوي أيضا على البوتاسيوم والفوسفور.

الأطعمة الآمنة التي يمكن لمرض الكلى تناولها:

- الفواكه بما في ذلك التوت والكرز والعنب والخوخ.

- الخضروات بما في ذلك القرنبيط والبصل واللفت والباذنجان.

- البروتينات الخالية من الدهون والبيض والمأكولات البحرية قليلة الصوديوم.

- الكربوهيدرات بما في ذلك الخبز الأبيض والبسكويت غير المملح والمكرونة.

الماء والشاي والمشروبات الغازية الخالية من السكر.

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