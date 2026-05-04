قال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي تم نشره في الإمارات اُستخدم لاعتراض صاروخ إيراني قادم يوم الاثنين.

تعاون إماراتي إسرائيلي

في هذا السياق، أفاد موقع أكسيوس في تقرير له نُشر الأسبوع الماضي، أن إسرائيل نشرت سراً منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بالإضافة إلى الجنود لتشغيلها في الإمارات وذلك في بداية الحرب مع إيران، لتعزيز دفاعات أبو ظبي.

القصف الإيراني على الإمارات

يذكر أن الإمارات تعرضت لقصف إيراني أكثر من أي دولة أخرى خلال الشهرين الماضيين، ومنذ بدء الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.