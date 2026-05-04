إعلان

سي إن إن: القبة الحديدية الإسرائيلية في الإمارات اعترضت صاروخاً إيرانياً

كتب : وكالات

09:51 م 04/05/2026

القبة الحديدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي تم نشره في الإمارات اُستخدم لاعتراض صاروخ إيراني قادم يوم الاثنين.

تعاون إماراتي إسرائيلي

في هذا السياق، أفاد موقع أكسيوس في تقرير له نُشر الأسبوع الماضي، أن إسرائيل نشرت سراً منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بالإضافة إلى الجنود لتشغيلها في الإمارات وذلك في بداية الحرب مع إيران، لتعزيز دفاعات أبو ظبي.

القصف الإيراني على الإمارات

يذكر أن الإمارات تعرضت لقصف إيراني أكثر من أي دولة أخرى خلال الشهرين الماضيين، ومنذ بدء الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل والإمارات الدفاع الجوي الإسرائيلي التعاون العسكري الإماراتي الإسرائيلي اعتراض صاروخ إيراني القبة الحديدية في الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
زووم

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر