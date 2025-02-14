3 مشروبات احذر تناولها على معدة فارغة.. أضرارها خطيرة

كتبت- أسماء العمدة:

عندما تستيقظ في الصباح، قد تشعر برغبة في تناول مشروب منعش وسريع لإيقاظ جسمك وتنشيطه، ومع ذلك، هناك بعض المشروبات التي قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك إذا تناولتها على معدة فارغة.

1- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الأحماض والغازات التي يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتسبب الحموضة والانتفاخ.

تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض سريع، ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

يمكن أن يؤثر تناول المشروبات الغازية على امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2- المشروبات الحمضية

تحتوي المشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال أو الليمون، على نسبة عالية من الأحماض التي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة، خاصة إذا كانت فارغة.

يؤدي تناول المشروبات الحمضية على معدة فارغة إلى تفاقم قرحة المعدة أو ظهورها.

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الحمضية على معدة فارغة إلى تآكل طبقة المينا في الأسنان، مما يزيد من حساسيتها.

3- المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة أو الشاي، على معدة فارغة إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر.

يسبب تناول الكافيين على معدة فارغة زيادة في معدل ضربات القلب والشعور بالقلق والتوتر.

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين على معدة فارغة إلى تهيج الجهاز الهضمي وزيادة حموضة المعدة.

نصائح لتناول المشروبات في الصباحية

شرب الماء الدافئ

تناول وجبة فطور صحية

الاعتدال في تناول المشروبات

الاستماع إلى جسدك

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