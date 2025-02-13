"لو أنت سينجل".. 7 نصائح للتغلب على الوحدة في عيد الحب

كتبت- أسماء مرسي:

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تؤثر مشاعر الوحدة أو العزلة عليهم بشدة خلال أوقات معينة من العام، وقد يكون عيد الحب أحد تلك الأوقات.

ومع ذلك، هناك بعض الطرق والنصائح التي يمكنك اتباعها للتغلب على هذه المشاعر السلبية في هذا اليوم المميز، وفقا لموقعي "cnet" و"verywellmind".

استغلال الوقت

قضاء وقت بمفردك للقيام بالأشياء التي تستمتع بها، مثل الذهاب إلى السينما أو المطعم، أو قراءة كتاب جيد، أو ممارسة هواية جديدة، وسيلة فعالة للتغلب على الشعور بالوحدة.

إقامة علاقات مع الآخرين

التواصل مع الآخرين وقضاء وقت مميز معهم،د يساعدك على تعزيز شعورك بالحب والانتماء، وتجاوز المشاعر السلبية في هذا اليوم.

وضع خطط أخرى

وضع خطط محددة للقيام بشيء ما سيساعدك على تحويل انتباهك إلى نفسك والاستمتاع بوقتك بمفردك بعيدا عن حقيقة كونك عازبا أو وحيدا في عيد الحب.

يمكنك التخطيط لقضاء يوم مع الأصدقاء، أو الذهاب في رحلة، أو حتى مجرد الاستمتاع بيومك في المنزل مع أسرتك.

تجنب مسببات الوحدة

تجنب مشاهدة الأفلام الرومانسية والاستماع إلى أغاني الحب، لأنها قد تثير المزيد من مشاعر الوحدة في هذا اليوم المميز.

الحفاظ على روتينك اليومي

إحدى أفضل الطرق للتعامل مع الشعور بالوحدة هي ممارسة روتينك اليومي، مثل تنظيف المنزل، اذهب للتسوق، ممارسة الرياضة، إعداد وجبات الطعام.

اشتري لنفسك هدية

لا تنتظر حتى يقدم لك شخص ما هدية، يمكنك شراء قطعة ملابس جديدة، أو كتابا، أو حتى قطعة حلوى مفضلة.

التركيز على الإيجابيات

حاول التركيز على الأشياء الإيجابية في حياتك، مثل صحتك الجيدة وعملك وأصدقائك، يمكنك أيضا كتابة قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

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