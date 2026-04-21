هل يتوجه نائب الرئيس ترامب إلى باكستان للمشاركة في جولة المحادثات مع إيران؟

كتب : مصراوي

05:29 ص 21/04/2026

جي دي فانس

رجح مسؤولون أمريكيون وباكستانيون، أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع الوفد الإيراني.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن نائب الرئيس جي دي فانس، سافر إلى باكستان من أجل الجولة الثانية من المحادثات مع إيران.

يأتي هذا التطور وسط غموض يحيط بالموقف الإيراني حول المشاركة في المفاوضات، إذ لم تصدر طهران حتى الساعة تأكيدا بأنها ستشارك.

من جهته، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لا تقبل المفاوضات تحت التهديد، في وقت قال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن طهران تدرس حضور محادثات السلام، عقب تحركات من إسلام اباد لإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أمس، أن الوفد الأمريكي بقيادة فانس كان في طريقه إلى باكستان بالفعل، لكن لاحقا أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فانس لم يغادر بعد، ما أثار تضاربا في معلومات توقيت وصول الوفد وبدء الجولة الجديدة من المفاوضات.

وتدور المحادثات في سياق مسعى سياسي لإنهاء أو تخفيف حدة الصراع مع إيران، مع إبراز دور باكستان كوسيط إقليمي، وسط توقعات بأن تتناول المفاوضات ملفات تتعلق بالحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.

