الأطعمة فائقة المعالجة من أبرز العوامل المرتبطة بزيادة خطر السمنة، السكري، أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

كيف يمكن هذه الأطعمة أن يحول العضلات إلى نسيج دهني ويضعفها؟

أظهرت صور طبية أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى تراكم الدهون داخل العضلات، ما يضعفها ويجعلها تبدو أشبه بنسيج دهني، حتى لدى أشخاص يمارسون نشاطا بدنيا معتدلا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ماذا كشفت دراسة الحالة الجديدة؟

كشفت دراسة حالة لامرأة تعتمد بنسبة 87% على الأطعمة فائقة المعالجة أن عضلات الفخذ لديها امتلأت بالدهون المخفية، رغم عدم إصابتها بالسمنة الشديدة، ما يعكس خطورة النظام الغذائي.

ما مدى انتشار الدهون داخل العضلات؟

في دراسة شملت 615 شخصا معرضين لخشونة الركبة، تبين أن 41% من نظامهم الغذائي يعتمد على هذه الأطعمة، مع ارتباط مباشر بزيادة الدهون داخل عضلات الفخذ، خاصة لدى أصحاب محيط الخصر الأكبر.

ما هو “تنشّج العضلات الدهني”؟

هي حالة طبية يحدث فيها تحول داخل العضلة نفسها، حيث تستبدل الألياف العضلية بخلايا دهنية نتيجة الالتهاب ومقاومة الإنسولين والسكريات المكررة، ما يؤدي إلى ضعف تدريجي في القوة العضلية.

ما تأثير الدهون داخل العضلات على الحركة؟

تؤدي هذه الحالة إلى صعوبة في المشي وصعود السلالم وحمل الأوزان، مع زيادة خطر السقوط، وتراجع النشاط البدني، ما يسرّع فقدان العضلات مع الوقت.

هل ترتبط بمضاعفات صحية خطيرة؟

يرتبط تناول الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة مقاومة الإنسولين، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والالتهاب المزمن، إضافة إلى ارتفاع خطر المضاعفات الخطيرة لدى مرضى الكبد والكلى والسرطان.

هل يمكن علاج ضعف العضلات الناتج عن الدهون داخلها بالتمارين فقط؟

لا يمكن الجزم بعكس الضرر بالكامل، لكن يمكن التمارين الهوائية أو المقاومة تساعد على تحسين جودة العضلات وتقليل الدهون داخلها حتى دون فقدان وزن كبير.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة .. اعرف أضرارها على طفلك

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الطعام يوميًا في الشارع؟





