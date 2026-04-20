فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس

كتب : محمد شعبان

07:07 م 20/04/2026 تعديل في 10:17 م

ضبط هاتف داخل غرفة الملابس في مستشفى الشيخ زايد

في مفاجأة صادمة أثارت جدلًا واسعًا داخل مستشفى بمدينة الشيخ زايد، عثر أفراد الأمن الإداري على هاتف محمول مُثبت داخل غرفة تغيير الملابس بالمستشفى في وضع التصوير.

إدارة المستشفى أبلغت مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بالعثور على هاتف محمول مُثبت على وضع التصوير داخل غرفة املابس.

تحركت قوة أمنية تحت إشراف المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث للوقوف على ملابساتها كاملة.

بالفحص والتحري توصل رجال المباحث إلى مفاجأة صادمة، مرتكب الواقعة ليس غريبا بل موظف في المستشفى في مفاجأة صادمة للجميع قبل اقتياده إلى ديوان القسم ومن بعدها عرضه على النيابة العامة.

الشيخ زايد مستشفى الشرطة

