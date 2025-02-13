منها الرقص بالشارع.. أغرب احتفالات عيد الحب حول العالم

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كتبت- شيماء مرسي

يحتفل العالم في 14 فبراير الجاري بعيد الحب، وهو يوم مخصص للتعبير عن الحب والمودة بين الأشخاص، وفي هذا اليوم، يتبادل العشاق الهدايا، ولكن توجد العديد من العادات الغريبة، التي تحتفل بها بعض الدول حول العالم.

وفي هذا التقرير نرصد أغرب عادات وتقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم، بحسب ما جاء في مجلة "wanderlustmagazine".

ملاعق الحب، ويلز

يحتفل الويلزيون بعيد الحب بشكل مختلف، من خلال إعطاء ملاعق الحب لشركاء حياتهم.

والملاعق هي تقليد قديم، إذ كان الرجال الويلزيون ينحتون الملاعق بعناية ويقدمونها للمرأة التي يحبونها.

وكانت التصاميم رمزية وغالبا ما تحتوي على أدلة مخفية، على سبيل المثال، يمثل عدد الخرزات المرفقة عدد الأطفال التي يتوقع الرجل ينجبهم من المرأة التي يحبها.

حفلات الزفاف الجماعي، الفلبين

يتم الاحتفال بعيد الحب في الفلبين عن طريق إقامة حفلات زفاف جماعية، لتقوية الروابط الاجتماعية والأسرية بين بعضهم البعض.

قطف الزهور، رومانيا

يحتفل الشباب في رومانيا بعيد الحب، من خلال التوجه إلى الغابات لقطف زهور الربيع، وتقوم النساء بجمع الثلج وإذابته وشربه أو الاغتسال به، ويعتقدون أن هذا التقليد يجذب لهم السعادة طوال العام.

تزيين الشوارع بالبرتقال، إيطاليا

تتنوع تقاليد عيد الحب في إيطاليا من مدينة لأخرى، ففي مدينة فيكو ديل جارجانو يتم تزيين الشوارع بالبرتقال، بينما تشهد مدينة فيرونا إقامة مهرجان للحب لمدة 4 أيام وتتضمن فعالياته مسابقة لكتابة أجمل الرسائل الرومانسية إلى جولييت.

ومن المعتقدات الشائعة بين الإناث أن أول رجل يرونه صباح يوم عيد الحب، سيكون هو شريك حياتهن المستقبلي بغض النظر عن شكله.

الرقص في الشارع، غواتيمالا

في جواتيمالا يحتفلون بيوم الحب بطريقة مميزة، حيث يخرج الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بـ"El Dia del Carino" (يوم المودة)، من خلال موكب يشهد مشاركة كبار السن الذين يرتدون ملابس مزينة بالريش والأقنعة، للاحتفال بهذه المناسبة.

الاحتفال على مدار العام، كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية، لا يقتصر الاحتفال بعيد الحب على يوم واحد في السنة، بل يمتد على مدار العام، حيث يحتفلون بيوم الحب في 14 من كل شهر بطريقة مختلفة.

ففي شهر فبراير، تقوم النساء بإهداء الشوكولاتة للرجال، وفي شهر مارس، يقوم الرجال برد الهدية بالمثل.

أما شهر أبريل، فيعرف باسم "اليوم الأسود"، إذ يرتدي الأشخاص الذين لم يتلقوا هدايا في عيد الحب أو ملابس سوداء، ويحتفلون بتناول طبق النودلز المسمى "جاجانجميون".

وفي شهر مايو، يتم إهداء الورود، بينما شهر يونيو مخصص للتقبيل، وشهر ديسمبر هو شهر العناق.

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