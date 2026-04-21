آلام المفاصل في الربيع.. إليك الأسباب

كتب : أسماء مرسي

06:00 ص 21/04/2026

أوضحت الدكتورة داريا كوسيفيتش، أخصائية أمراض العظام الروسية، أن التحول المفاجئ من نمط حياة خامل إلى نشاط بدني مكثف يعد من أبرز أسباب آلام المفاصل خلال هذا الموسم.

هل الإجهاد المفرط هو السبب الرئيسي؟

تشير الخبيرة إلى أن الإجهاد الزائد، خاصة لدى العاملين في المكاتب، يؤدي إلى ضغط مفاجئ على العضلات والمفاصل نتيجة ممارسة أنشطة مثل المشي الطويل أو التمارين بعد فترات من الخمول، وفقا لموقع "m24".

كيف يؤثر النشاط المفاجئ على العضلات والمفاصل؟

تؤدي العضلات غير المعتادة على المجهود إلى إنتاج كميات كبيرة من نواتج الأكسدة، ما يسبب الشعور بالألم، خاصة في مناطق ارتباط الأوتار بالمفاصل.

متى يكون الألم طبيعيا ومؤقتا؟

في الحالات البسيطة، تختفي آلام العضلات والمفاصل خلال يومين إلى ثلاثة أيام دون الحاجة إلى علاج، إذا لم يكن الإجهاد شديدا أو مفرطا.

متى يجب القلق واستشارة الطبيب؟

إذا استمر الألم لأكثر من أسبوع، أو كان نتيجة إصابة مباشرة، ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا، كما أن وجود تورم أو تيبس في المفاصل يشير إلى التهابات تحتاج إلى تقييم طبي.

هل يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية آلام المفاصل؟

تؤكد "كوسيفيتش" أن بعض الفيروسات مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19 تسبب آلاما في المفاصل والعضلات نتيجة تأثيرها على الجهاز المناعي.

متى تصبح آلام المفاصل بعد العدوى خطيرة؟

إذا استمرت الآلام لأكثر من أسبوعين بعد التعافي من العدوى، يكون ذلك مؤشرا على استجابة مناعية مفرطة أو بداية أمراض روماتيزمية، خاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي.

هل يمكن أن تكون آلام المفاصل مؤشرا على أمراض مزمنة؟

تشير الخبيرة إلى أن استمرار الأعراض أو تكرارها يدل على أمراض مناعية ذاتية، ما يستدعي إجراء فحوصات دقيقة لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب.

اقرأ أيضا:

حركات يومية تخفف آلام التهاب المفاصل.. مارسها بانتظام

أعراض تنذرك بمرض يصيبك في المفاصل.. احذرها

اكتشفها على ظهرك.. علامة تكشف أن كليتيك في خطر

