من الفئة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الجديدة
كتب : مصراوي
تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A27 الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
حصل الهاتف على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.3/78.6/7.9) ملم، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها "1080/2340" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة "50+8+2" ميجابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل.
دعمته سامسونج أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وفقا لروسيا اليوم.