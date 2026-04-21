من الفئة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الجديدة

تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A27 الذي سيكون أحد أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل الهاتف على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.3/78.6/7.9) ملم، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها "1080/2340" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة "50+8+2" ميجابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل.

دعمته سامسونج أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وفقا لروسيا اليوم.