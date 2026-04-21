ترامب: دمرنا بشكل كامل مواقع "الغبار النووي" في إيران



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية دمرت بشكل كامل مواقع "الغبار النووي" في إيران، بحسب سكاي نيوز.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن إيران ستتفاوض، وذلك قبل بدء المحادثات المرتقبة في باكستان، رغم أن طهران لم تؤكد بعد أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد.

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع برنامج "ذا جون فريدريكس شو"، وهو برنامج إذاعي محافظ، أبدى ترامب ثقته بأن طهران ستجلس إلى طاولة المفاوضات، محذرا من "عواقب وخيمة" في حال عدم قيامها بذلك.

وقال: "حسنا، سيفاوضون، وإذا لم يفعلوا فسيواجهون مشاكل لم يسبق لها مثيل"، مضيفا: "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق عادل، وأن يعيدوا بناء بلادهم، وعندما يفعلون ذلك لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وقبل إنهاء المكالمة، عاد ترامب إلى تبريره للعمل العسكري ضد إيران، الذي بدأه بالاشتراك مع إسرائيل يوم 28 فبراير الماضي، قائلا: "يجب أن أقول إنه لم يكن لدينا خيار آخر في إيران لم يكن الأمر كما لو كان لدينا خيار كان علينا القيام بذلك".

وقال: "قمنا بعمل رائع وسننهي الأمر وسيكون الجميع سعداء"، من دون توضيح ما يقصده.