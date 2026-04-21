ترامب يواصل الضغط على إيران.. والبيت الأبيض: نحن قريبون من إبرام صفقة جيدة

كتب : مصراوي

06:09 ص 21/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران ستتفاوض أو تواجه مشكلات لا سابق لها، فيما أكد البيت الأبيض الاقتراب من إبرام صفقة جيدة مع إيران.

قال ترامب خلال مشاركته في برنامج "The John Fredericks Show"، إن إيران ستضطر إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرا: "إذا لم يفعلوا ذلك فستواجه إيران مشكلات لا سابق لها".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تبرم إيران اتفاقا عادلا، وأن يجري إعادة بناء البلاد من جديد، معتبرا أن "العمل الذي أنجزناه رائعا، وسنتمكن من حسم ملف إيران، وسيكون الجميع سعداء".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة جيدة مع إيران"، واعتبر أن العملية العسكرية والدبلوماسية الجارية ضد طهران، بجانب "براعة" ترامب في التفاوض، هي السبب الرئيسي لاقتراب واشنطن من الصفقة التي تطمح إليها.

ويلف الغموض حتى الآن، مصير محادثات طهران وواشنطن مع قرب انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب: استعادة اليورانيوم الإيراني ستكون عملية طويلة وصعبة
شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

"تلاحظها في المعدة".. علامة تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في الكبد
نصائح طبية

"تلاحظها في المعدة".. علامة تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في الكبد

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)