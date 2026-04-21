

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران ستتفاوض أو تواجه مشكلات لا سابق لها، فيما أكد البيت الأبيض الاقتراب من إبرام صفقة جيدة مع إيران.

قال ترامب خلال مشاركته في برنامج "The John Fredericks Show"، إن إيران ستضطر إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرا: "إذا لم يفعلوا ذلك فستواجه إيران مشكلات لا سابق لها".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تبرم إيران اتفاقا عادلا، وأن يجري إعادة بناء البلاد من جديد، معتبرا أن "العمل الذي أنجزناه رائعا، وسنتمكن من حسم ملف إيران، وسيكون الجميع سعداء".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة جيدة مع إيران"، واعتبر أن العملية العسكرية والدبلوماسية الجارية ضد طهران، بجانب "براعة" ترامب في التفاوض، هي السبب الرئيسي لاقتراب واشنطن من الصفقة التي تطمح إليها.

ويلف الغموض حتى الآن، مصير محادثات طهران وواشنطن مع قرب انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.