لماذا يفضل العشاق الورد الأحمر في عيد الحب؟

كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل العالم في 14 فبراير بعيد الحب، وفي هذا اليوم، تتربع الوردة الحمراء على عرش الهدايا، لتصبح رمزا للحب والرومانسية، ولكن، ما السر وراء هذه الزهرة التي اشتهرت بأنها رمز للحب؟

سر الورد الأحمر في عيد الحب

وفقا لموقعي "timesofindia" و"flowertoursholland"، ارتبطت الورود الحمراء بالحب العميق والرومانسية والعاطفة، فهي الخيار الأمثل للتعبير عن المشاعر القوية والالتزام والإعجاب.

كما أن اللون الأحمر، لون الحب والعاطفة والقلب، أصبح مرتبطا بشكل وثيق بالحب.

أسطورة أفروديت والوردة الحمراء

تعود جذور إهداء الورود الحمراء في عيد الحب إلى الأساطير اليونانية القديمة، كانت الوردة في الأصل ترمز إلى إلهة الحب "أفروديت".

وتروي الأسطورة قصة حب أفروديت وأدونيس، التي انتهت بشكل مأساوي، فحين أصيب أدونيس، حاولت أفروديت إنقاذه، وجرحت نفسها بشدة على شجيرة من أشواك الورد، فلطخت دماؤها الورود البيضاء باللون الأحمر، ومنذ تلك اللحظة، ولدت الوردة الحمراء، رمزا للحب الأبدي.

وأصبح إهداء الورود الحمراء في عيد الحب تقليدا ورمزا الحب والرومانسية والوفاء، كما أنه طريقة رائعة للتعبير عن مشاعرك تجاه من تحب، وتذكيرهم بأهميتهم في حياتك.

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