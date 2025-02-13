4كوارث صحية.. كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحة كليتيك؟

كتبت- أسماء مرسي:

مشروبات الطاقة، من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز، ولكن، هل تعلم كيف تؤثر على صحة كليتيك؟

في هذا الصدد، حذر الطبيب العام المقيم في لندن سيرميد مزهر من المخاطر الناجمة عن تناول مشروبات الطاقة بشكل متكرر، وتحديدا على الكلى.

وأوضح "سيرميد" عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" أن مشروبات الطاقة يمكن أن تلحق الضرر بالكلى بـ 4 طرق، وفقا لصحيفة "dailyrecord".

ارتفاع ضغط الدم

تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الكافيين، والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يشكل ضغطا إضافيا على الكلى.

الجفاف

يظن الكثيرون أن مشروبات الطاقة ترطب الجسم، ولكنها تحتوي على الكافيين الذي يعمل كمدر للبول، ما يزيد من فقدان الماء ويؤدي إلى الجفاف، وبالتالي إلحاق الضرر بالكلى.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، والذي يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى.

زيادة معدل ضربات القلب

تتسبب الكافيين والمواد المضافة الأخرى، مثل التورين والجوارانا، في انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب، ما يضعف وظيفة الكلى.

بالرغم من هذه المخاطر، أضاف الدكتور مزهر أن تناول هذه المشروبات باعتدال لا يشكل خطرا كبيرا، مشيرا إلى أن الضرر يحدث بمرور الوقت ومع الاستهلاك المنتظم بكميات كبيرة.

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