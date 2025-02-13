5 أسباب تدفعك لتناول البطاطا المشوية في الشتاء.. أبرزها تحسين المزاج

كتبت- نرمين ضيف الله:

البطاطا المشوية واحدة من الوجبات المفضلة في فصل الشتاء، غير أنّها تتمتع بفوائد صحية عديدة، تجعلها خيارًا مثاليًا خلال هذا الموسم البارد.

إليك 5 فوائد وأسباب صحية تدفعك لتناول البطاطا المشوية في الشتاء، بالإضافة إلى تأثيرها على مرض السكري وفقا لما جاء في موقعي "ويب ميد" و"هيلث لاين":

1. تعزز جهاز المناعة

البطاطا المشوية غنية بفيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، في الشتاء، إذ تكثر الأمراض الموسمية، ويعد تناول البطاطا مصدرًا ممتازًا لزيادة مناعة الجسم وتحسين مقاومته للفيروسات والبكتيريا.

2. تحسن الهضم

البطاطا تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من الإمساك، والألياف الموجودة في البطاطا تحسن حركة الأمعاء وتساهم في توازن الميكروبات المعوية، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي

3. توفر الطاقة

البطاطا غنية بالكربوهيدرات الصحية التي توفر طاقة طويلة الأمد للجسم، في الشتاء، إذ يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية للبقاء دافئًا، يمكن أن تساعد البطاطا المشوية في تلبية احتياجات الجسم من الطاقة بفضل محتواها من السكريات الطبيعية.

4. مصدر جيد للبوتاسيوم

البطاطا تعتبر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على توازن السوائل وضغط الدم، تناول البطاطا المشوية في الشتاء يمكن أن يساعد في منع الشعور بالتعب والضعف الذي يرافق نقص البوتاسيوم.

5. تحسن المزاج

البطاطا تحتوي على مادة التربتوفان، وهي حمض أميني يساعد الجسم في إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة.

في الشتاء، عندما يكون الطقس باردًا وقد يشعر البعض بالكآبة الموسمية، يمكن للبطاطا أن تساعد في تحسين المزاج والشعور بالراحة.

أما بالنسبة للبطاطا المشوية فإن تأثيرها على مرض السكري قد يكون خيارًا جيدًا إذا تم تناولها باعتدال، ويمكن أن تكون البطاطا المشوية جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري، ولكن من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمينها بكميات كبيرة في النظام الغذائي.

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