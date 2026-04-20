ألمح رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيواجه "الاعتقال" في حال دخوله الأراضي المجرية، وذلك التزاما بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

الالتزام بالقانون الدولي

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، نقلتها وكالة "رويترز"، قال ماجيار: "إذا كانت الدولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب بموجب مذكرة اعتقال إلى أراضينا، فإنه يجب التحفظ على هذا الشخص واحتجازه".

ويُمثّل هذا التصريح "انقلابا كاملا" على سياسة سلفه فيكتور أوربان، الذي كان قد استقبل نتنياهو في بودابست عام 2025 متحديا الضغوط الدولية.

العودة إلى حضن المحكمة الجنائية

كشف ماجيار، أنه أبلغ نتنياهو صراحة برغبته في "إعادة دمج المجر بالكامل" في نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق على مسار أوربان الذي كان يسعى للانسحاب من المحكمة لحماية حلفائه في اليمين الإسرائيلي.

خلفية الملاحقة القضائية

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في عام 2024 مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتُهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في قطاع غزة، وهي الاتهامات التي نفاها الرجلان جملة وتفصيلا.