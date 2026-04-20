إعلان

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

كتب : مصطفى الشاعر

11:53 م 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمح رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيواجه "الاعتقال" في حال دخوله الأراضي المجرية، وذلك التزاما بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

الالتزام بالقانون الدولي

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، نقلتها وكالة "رويترز"، قال ماجيار: "إذا كانت الدولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب بموجب مذكرة اعتقال إلى أراضينا، فإنه يجب التحفظ على هذا الشخص واحتجازه".

ويُمثّل هذا التصريح "انقلابا كاملا" على سياسة سلفه فيكتور أوربان، الذي كان قد استقبل نتنياهو في بودابست عام 2025 متحديا الضغوط الدولية.

العودة إلى حضن المحكمة الجنائية

كشف ماجيار، أنه أبلغ نتنياهو صراحة برغبته في "إعادة دمج المجر بالكامل" في نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق على مسار أوربان الذي كان يسعى للانسحاب من المحكمة لحماية حلفائه في اليمين الإسرائيلي.

خلفية الملاحقة القضائية

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في عام 2024 مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتُهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في قطاع غزة، وهي الاتهامات التي نفاها الرجلان جملة وتفصيلا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجر إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتقال نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
أخبار مصر

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
مصراوى TV

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)