بعد تجربة مي الغيطي.. كيف تؤثر حالتك النفسية في سرعة التئام الجروح؟

كتب- أحمد الضبع:

مرّت الفنانة مي الغيطي بتجربة صعبة خلال الأشهر الماضية، بعد تعرضها لحادث سير في تايلاند أدى إلى إصابتها بكسر في الحوض والعمود الفقري، لكنها قررت الابتعاد عن ضغوط الحياة والتركيز على تحسين حالتها النفسية، ما ساعدها على استعادة صحتها بشكل أسرع.

مي الغيطي تشارك جمهورها تجربتها مع الأزمة الصحية

وبعد غياب دام نحو 7 أشهر، عادت مي لتشارك جمهورها تجربتها، واكتشفت أن الجسم يمتلك قدرة هائلة على الشفاء عندما يولي الشخص اهتمامًا بحالته النفسية، وتمنحه هذه الحالة القوة اللازمة للتعافي.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ"مصراوي": "تؤثر العوامل النفسية في الجسم بشكل كبير، وكلما كانت الحالة المعنوية مرتفعة، زادت القدرة على الشفاء والتئام الجروح".

كيف تؤثر الحالة النفسية في قدرة الجسم على الشفاء؟

وأضاف "فرويز" أن التحلي بالصبر والإيمان، والابتعاد عن أي شيء قد يضر بالحالة النفسية، مهم جدًا لتعزيز المناعة ومقاومة المرض والألم.

وأشار إلى أنّ الحالة النفسية الجيدة تحفز الجهاز المناعي على العمل بسرعة، بينما انخفاض المعنويات قد يؤدي إلى تأخر الشفاء.

أمّا مي الغيطي، فقد أكدت في منشورها عبر حسابها على "إنستجرام": "مكنتش حابة أشارك اللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط، بعد علاج طبيعي فترة وكل شوية نكتشف حاجة جديدة، أنا دلوقتي أحسن بكتير جدًا الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فترة نسبيا قليلة".

نصيحة مي الغيطي للتغلب على المرض

واضافت: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتي عشان أقول إن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء، أقوى بكتير مما نتخيل وإن التعافي بياخد وقت، بس بييجي".

وتابعت: "لو إنت بتمر بوقت صعب، أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك إنك هتكون أحسن بجد بيفرق في قدرتنا على تحمل الصعاب".