6 عادات يومية لتحسين الصحة- عليك اتباعها

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 09/12/2025

تعبيرية

أوضح الدكتور بال، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن اتباع بعض العادات اليومية البسيطة قبل حلول عام 2026، تساعد على تحسين صحة الأمعاء والحالة المزاجية دون الحاجة إلى حميات قاسية أو مكملات غذائية.

وأشار إلى أن هناك 6 عادات أساسية يجب اتباعها، وفقا لموقع " Economic Times".

المضغ الجيد

مضغ قطعة الطعام 20 إلى 30 مرة يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل، ويقلل الشعور بالانتفاخ، ويزيد استفادة الجسم من العناصر الغذائية.

الأكل بوعي

تناول الطعام حتى الشبع بنسبة 80٪ فقط، مع التعرض لأشعة الشمس الصباحية لمدة 10 دقائق لتحسين المزاج ودعم فيتامين D.

المشي بعد الوجبات

10 دقائق من المشي بعد كل وجبة تحسن الهضم، وتساعد على ضبط السكر في الدم، وتحافظ على مستويات الطاقة وتقلل من خطر أمراض القلب.

الأطعمة الغنية بالبكتيريا الصحية

إضافة اللبن الرائب، الكيمتشي، والكفير ثلاث مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى فاكهة واحدة وثلاث خضراوات يوميا، وفترة غذائية ثابتة مدتها 12 ساعة لدعم صحة الأمعاء.

النوم المنتظم

الذهاب إلى الفراش قبل الساعة 11 مساءً يدعم تجدد ميكروبيوم الأمعاء ويمنع السمنة واضطرابات الهضم.

القراءة

قراءة 5 إلى 10 صفحات يوميا، وممارسة نشاط ممتع مثل الاستماع للموسيقى أو التعرض للشمس لتخفيف التوتر وتحفيز شفاء الأمعاء.

دعم صحة الجهاز الهضمي عادات صحية

