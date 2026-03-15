أكد شون دافي، وزير النقل الأمريكي، أن الولايات المتحدة بصدد إعداد خطة تأمين حكومية لدعم السفن العابرة لمضيق هرمز، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية.

وقال "دافي": "أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة نقدم فيها التأمين للسفن في مضيق هرمز، ومع وضوح أكبر للمخاطر الأمنية، سيكون لدينا ليس فقط الولايات المتحدة، بل والدول الشريكة أيضًا"، بحسب فوكس نيوز.

وأضاف الوزير، أن وجود التأمين سيكون خطوة أساسية قبل بدء المرافقة البحرية، مشيرًا إلى أن السفن ستبدأ في نقل النفط بمجرد اكتمال التحضيرات.

وأشار، عند سؤاله عن موعد تنفيذ الخطة، إلى أن جانب التأمين جاهز بالفعل، بينما تقوم القوات الأمريكية بتقييم الظروف الأمنية لبدء عمليات المرافقة البحرية.

وقال: "نحن جاهزون على صعيد التأمين، أما فيما يخص المرافقة، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يقيّم توقيت البدء، وقد يكون ذلك خلال يوم أو أسبوع".