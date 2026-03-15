إعلان

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام

كتب : محمد أبو بكر

07:04 م 15/03/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد شون دافي، وزير النقل الأمريكي، أن الولايات المتحدة بصدد إعداد خطة تأمين حكومية لدعم السفن العابرة لمضيق هرمز، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية.

وقال "دافي": "أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة نقدم فيها التأمين للسفن في مضيق هرمز، ومع وضوح أكبر للمخاطر الأمنية، سيكون لدينا ليس فقط الولايات المتحدة، بل والدول الشريكة أيضًا"، بحسب فوكس نيوز.

وأضاف الوزير، أن وجود التأمين سيكون خطوة أساسية قبل بدء المرافقة البحرية، مشيرًا إلى أن السفن ستبدأ في نقل النفط بمجرد اكتمال التحضيرات.

وأشار، عند سؤاله عن موعد تنفيذ الخطة، إلى أن جانب التأمين جاهز بالفعل، بينما تقوم القوات الأمريكية بتقييم الظروف الأمنية لبدء عمليات المرافقة البحرية.

وقال: "نحن جاهزون على صعيد التأمين، أما فيما يخص المرافقة، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يقيّم توقيت البدء، وقد يكون ذلك خلال يوم أو أسبوع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب مجتبى خامنئي

أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0
رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

أخبار مصر

دراما و تليفزيون

مصراوى TV

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

