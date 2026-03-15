كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن تعرض الآباء للنيكوتين قد يؤثر في قدرة أبنائهم على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يزيد من احتمالات إصابتهم بمرض السكري.

كيف يسهم التدخين في زيادة خطر الإصابة بالسكري؟

ويعد استخدام منتجات التبغ من أبرز الأسباب القابلة للوقاية التي تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

لذلك فإن تقليل عوامل الخطر، مثل التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية، يسهم في الحد من انتشار مرض السكري خاصة بين الرجال الذين يستهلكون منتجات التبغ بمعدلات أعلى من النساء.

كيف يؤثر التعرض للنيكوتين على مستويات الأنسولين في الجسم؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا للنيكوتين أظهرن مستويات أقل من الأنسولين وانخفاض في مستويات السكر الصائم مقارنة بالإفراد الذين لا يتعرضون له.

وهذا الانخفاض قد يكون علامة تحذيرية مبكرة على خلل في قدرة الجسم على تنظيم السكر، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وتكتسب التغيرات التي تصيب الكبد أهمية خاصة، إذ يعد العضو الرئيسي المسؤول عن تنظيم مستويات السكر وتخزين الطاقة في الجسم، وأي خلل في وظائفه قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مشكلات صحية خطيرة.

هل يؤثر تدخين الأب على صحة كبد الأبناء؟

أشارت الدراسة أن تعرض الأب للنيكوتين قبل الإنجاب يجعل الأبناء يصبحون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات السكر وأمراض الكبد في المستقبل.

وهذه التأثيرات تختلف بين الذكور والإناث، ما يشير إلى أن النيكوتين يؤثر على الآليات البيولوجية المسؤولة عن تنظيم السكر بطرق مختلفة حسب الجنس.

اقرأ أيضا:

دراسة علمية تكشف كيف يؤثر التدخين على صحة الرئتين

أضرار خفية يسببها تدخين السجائر.. تعرف عليها

صحتك في رمضان| كيف يؤثر التدخين الإلكتروني على قلبك؟











