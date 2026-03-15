تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أن السلطات في إسرائيل اعتقلت أديتيا راج كاول، الصحفي الهندي، بعد كشفه موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال هجوم صاروخي إيراني.

وأظهرت عمليات التدقيق، أن هذه المزاعم غير صحيحة.

بداية انتشار الشائعة

بدأت القصة المتداولة عبر منشور انتشر على مواقع التواصل، نسبته صفحة إعلامية تدعى “News Post”، ادعت فيه أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الصحفي الهندي بعد أن كشف موقع نتنياهو أثناء الهجوم الصاروخي، مضيفة أنه تم احتجازه من أحد الملاجئ خلال القصف.

وزعم المنشور أن هذا الحدث قد يكون آخر ظهور إعلامي لنتنياهو قبل وقوع الواقعة المزعومة، وهو ما ساهم في انتشار الخبر على نطاق واسع بين المستخدمين.

تدقيق الحقائق يكشف الحقيقة

لكن مراجعة المعلومات، أظهرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث نشر "كاول"، بنفسه منشورًا عبر منصة "X"، أكد فيه أنه يواصل تغطية الأحداث في مدينة بيت شيمش داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أنه كان هناك في وقت سابق لتغطية زيارة نتنياهو للمنطقة بعد هجوم صاروخي إيراني.

كما أعاد "كاول"، نشر رسالة من الصحفي مانيش جها، والذي نفى صحة الأخبار المتداولة، مؤكدًا أن الحديث عن اعتقاله غير صحيح، وكتب في منشوره: "أخبار كاذبة.. إنه معنا".

وبناءً على نشاط الصحفي الهندي المستمر على منصة "X" وتصريحات زملائه، يتضح أن الادعاءات المتداولة بشأن اعتقاله في إسرائيل بسبب كشف موقع نتنياهو ليست سوى أخبار مضللة، فيما يواصل كاول عمله الصحفي في تغطية التطورات الجارية داخل البلاد.