ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، بغرض الحصول على أموال من المواطنين بزعم التغاضي عن مخالفة شروط التراخيص.



رصدت وحدة المتابع والتحليل، مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والحصول منه على مبلغ مالى دون وجه حق بالقاهرة.

حددت أجهزة الأمن، هوية القائم على نشر مقطع الفيديو المتداول وتبين أنه "سائق" مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبسؤاله قرر قيام "3 أشخاص"، الظاهرين بمقطع الفيديو بانتحال صفة رجال شرطة والحصول منه على مبلغ مالى نظير التغاضي عن مخالفته شروط التراخيص إبان تواجده بأحد المواقف بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو "3 عاملين بإدارة مواقف سيارات الأجرة بمحافظة القاهرة. وبحوزتهم دفاتر تحصيل مخالفات "خط سير ، مواقف عشوائية" مبالغ مالية، والسيارة المستخدمة فى الواقعة تابعة لجهة عملهم "منتهية التراخيص"ملصق عليها عبارات "الضبطية القضائية - رقابة الطرق، وتبين كونهم غير منوطين بتحصيل مخالفات مرورية.

تحفظت القوات على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.