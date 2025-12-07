مع التقدم في العمر، تتغير احتياجات الجسم وتصبح الصحة أكثر تأثرا بنوعية الغذاء.

وتشير الأبحاث إلى أن التغذية غير المتوازنة قد تساهم في تفاقم مشكلات صحية مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وهي أمراض تزداد شيوعا بين كبار السن.

وفي هذا السياق، أطلقت طبيبة الغدد الصماء وأخصائية التغذية الروسية، أوكسانا ميخاليفنا، تحذيرات مهمة بشأن بعض الأطعمة التي ينصح بتقليلها أو تجنبها بعد سن الستين.

أوضحت ميخاليفنا في لقاء لها مع موقع "RIAMO"، أن بعض المأكولات الشائعة تشكل عبئا صحيا على كبار السن، لا سيما اللحوم المطهية بكثرة.

وبينت أن الاستهلاك الزائد لهذا النوع من اللحوم يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي والتناسلي، كما أنه يرفع مستويات الدهون والكوليسترول في الدم، مما يسهم في تطور أمراض مزمنة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

كما دعت الطبيبة إلى الاعتدال في تناول منتجات الألبان عالية الدسم، مثل بعض أنواع الجبن، مشيرة إلى أن الكميات الصغيرة "20 إلى 30 غراما يوميا" قد تكون مفيدة، لكنها تتحول إلى عامل خطر عند الإفراط، لارتباطها باضطرابات في ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وتأثيرات سلبية على الكلى.

وأضافت ميخاليفنا أن المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض تعد من الخيارات غير الصحية لهذه الفئة العمرية، لما تحويه من كربوهيدرات مكررة تؤدي إلى زيادة الوزن وتزيد احتمالية الإصابة بالسكري.

تشير التوصيات الطبية إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن لكبار السن، يقوم على الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات منخفضة الدهون.

وفي المقابل، يفضل تقليل تناول اللحوم المعالجة، منتجات الألبان كاملة الدسم، والمخبوزات المصنعة من دقيق أبيض، حفاظا على الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

