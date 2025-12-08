بينهم مورينيو.. 3 أزمات لـ محمد صلاح مع المدربين

اقترب المغربي محمود بنتايج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اشهار زواجه بشكل رسمي على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بالقلعة البيضاء.

وكان أحمد سليمان قد أكد لمصراوي في تصريحات خاصة عن زواج اللاعب بنتايج من ابنته في آخر شهر ديسمبر الجاري.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

زواج بنتايج من ابنة مسؤول الزمالك لا تعد هي الأولي في تاريخها التي يتزوج فيها لاعب بابنة أحد المسؤولين في الأندية أو المدربين، ونستعرض أمثلة على تلك الخطوة كالتالي:

أسامة حسني نجم النادي الأهلي، تزوج في يونيو 2009 بابنة محمود الخطيب الذي كان نائب رئيس النادي الأهلي وقتها.

عمرو بركات وزوجته ابنة الراحل إيهاب جلال

تزوج عمرو بركات لاعب الأهلي السابق بابنة المدرب الراحل ايهاب جلال، المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر.

وائل رياض وزوجته لينا ثابت البطل

ارتبط وائل رياض شيتوس لاعب الأهلى السابق، بابنة الراحل ثابت البطل نجم النادى الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، والتي تطورت بعدها لزواج شيتوس من لينا ابنة ثابت البطل.

محمد ناجي جدو ارتبط بعد انضمامه للأهلي بشقيقه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حينها بالقلعة الحمراء، وبالفعل تزوج اللاعب بها في يونيو 2013.