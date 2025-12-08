إعلان

آخرهم بنتايك.. 20 صورة لنجوم أهلي وزمالك تزوجوا بنات مسؤولين ورؤساء أندية

كتب- محمد عبدالهادي:

03:30 ص 08/12/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    أسامة حسني وزوجته
  • عرض 23 صورة
    أسامة حسني وعائلته
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    أسامة حسني وزوجته
  • عرض 23 صورة
    WhatsApp Image عمرو بركات وزوجته-12-08 at 2.33.32 AM_18_11zon
  • عرض 23 صورة
    WhatsApp أسامة حسني وزوجته2025-12-08 at 2.33.31 AM (1)_20_11zon
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات وزوجته والخطيب
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات وزوجته
  • عرض 23 صورة
    وائل شيتوس وزوجته
  • عرض 23 صورة
    وائل شيتوس وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات مع زوجته
  • عرض 23 صورة
    الخطيب وعائلته
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات وعقد قرانه
  • عرض 23 صورة
    الخطيب مع ابنته زوجة أسامه حسني
  • عرض 23 صورة
    محمد ناجي جدو وزجته
  • عرض 23 صورة
    عمرو بركات وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب المغربي محمود بنتايج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اشهار زواجه بشكل رسمي على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بالقلعة البيضاء.

وكان أحمد سليمان قد أكد لمصراوي في تصريحات خاصة عن زواج اللاعب بنتايج من ابنته في آخر شهر ديسمبر الجاري.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

زواج بنتايج من ابنة مسؤول الزمالك لا تعد هي الأولي في تاريخها التي يتزوج فيها لاعب بابنة أحد المسؤولين في الأندية أو المدربين، ونستعرض أمثلة على تلك الخطوة كالتالي:

أسامة حسني نجم النادي الأهلي، تزوج في يونيو 2009 بابنة محمود الخطيب الذي كان نائب رئيس النادي الأهلي وقتها.

عمرو بركات وزوجته ابنة الراحل إيهاب جلال

تزوج عمرو بركات لاعب الأهلي السابق بابنة المدرب الراحل ايهاب جلال، المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر.

وائل رياض وزوجته لينا ثابت البطل

ارتبط وائل رياض شيتوس لاعب الأهلى السابق، بابنة الراحل ثابت البطل نجم النادى الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، والتي تطورت بعدها لزواج شيتوس من لينا ابنة ثابت البطل.

محمد ناجي جدو ارتبط بعد انضمامه للأهلي بشقيقه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حينها بالقلعة الحمراء، وبالفعل تزوج اللاعب بها في يونيو 2013.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أسامة حسني زوجة محمد ناجي جدو ابنة الخطيب زوجة عمرو بركات إيهاب جلال زوجات نجوم الأهلي والزمالك زوجة وائل شيتوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"