إعلان

مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 للصف السادس الابتدائي

كتب : أحمد الجندي

05:00 ص 08/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، وذلك مع اقتراب مواعيد امتحانات الترم الأول 2026.

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تركز على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025/2026.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

.

اقرأ أيضاً:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف أسرار جديدة التحنيط بسقارة

ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحان اللغة العربية 2026 الصف السادس الابتدائي وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026