مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 للصف السادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، وذلك مع اقتراب مواعيد امتحانات الترم الأول 2026.

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تركز على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025/2026.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

