23 صورة لأبرز لحظات نور الشربيني وتتويجها بالبطولات

كتب : مصراوي

04:55 ص 08/12/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (20) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    بطلة الاسكواش نور الشربيني (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني (2) (1)

تصدرت نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد تتويجها بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وحققت الشربيني لقب البطولة أمس الأحد، بعد الفوز على حساب الأمريكية أوليفيا ويفر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وتعد الشربيني إحدى أهم لاعبات الإسكواش في العالم، حيث تحتل المركز الرابع في التصنيف للاعبات الإسكواش.

ونجحت الشربيني خلال مسيرتها في الاسكواش حتى الآن، في تحقيق الكثير من الأرقام المميزة في هذه اللعبة، إذ تعد اللاعبة الوحيدة في التاريخ، الذي تمكنت من الوصول لنهائي بطولة العالم للإسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

كما أن الشربيني تعد أول لاعبة مصرية، تتمكن من حصد بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عاماً عام وذلك في عام 2009.

والجدير بالذكر أن بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، تخرجت من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

