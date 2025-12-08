سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 7-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4800 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3733 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2667 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 199063 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.