كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الطبية إلى أن تقليل التدخين غير كافٍ لتجنب مخاطر القلب، بل يجب أن يكون الإقلاع الكلي عن التدخين هو الخيار الوحيد لتحسين الصحة.

وسعى الباحثون إلى تحديد العلاقة بين عبء التدخين (الكمية والشدة) ومدة الإقلاع عنه، وذلك بالنسبة لمجموعة واسعة من الحالات الصحية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة متغيرات أساسية تم توحيدها وتجميعها في مجموعة بيانات موحدة، تعرف باسم مجموعة العمل المعنية بالتعاون بين المجموعات السكانية والتبغ (Tobacco and Population Cohort Collaboration).

ثم طبق الباحثون نماذج للمخاطر النسبية لتقييم الارتباطات بين تاريخ التدخين العام، وعدد السجائر التي تدخن يومياً، وعدد السنوات التي انقضت منذ الإقلاع عن التدخين، لمعرفة النتائج القلبية الوعائية.

المستوى المنخفض من التدخين

وأظهرت النتائج أن حتى المستويات المنخفضة من التدخين، على سبيل المثال، بضع سجائر فقط يومياً، تمثل مخاطر قلبية وعائية كبيرة".

وقال الباحثون إن الإقلاع التام عن التدخين، وليس فقط تقليله، هو ما يوفر أكبر فائدة صحية.

ولا تزال التقارير الطبية تشير إلى أن التدخين هو السبب الرئيسي في عدد من الأمراض مثل السرطان، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، ويؤدي إلى تقصير عمر المدخنين بنحو 10 أعوام.

