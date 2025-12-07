بعد الضجة التي أثارتها الفنانة رحمة حسن عقب كشفها عن ظهور مناطق صلع نتيجة خطأ طبي، عاد الحديث مجددًا حول البدائل الطبيعية الآمنة لتحفيز نمو الشعر بعيدًا عن المخاطر والإجراءات التجميلية الخاطئة.

وبحسب موقع Healthline، فإن هناك مجموعة من الزيوت الطبيعية التي أثبتت الدراسات فعاليتها في دعم إنبات الشعر وتقوية البصيلات وتحسين صحة فروة الرأس، ومن أبرزها:

زيت النعناع

ينشط بصيلات الشعر ويزيد تدفق الدم إليها، وتشير أبحاث إلى أنه قد يمنح نتائج أسرع من بعض الزيوت التقليدية المستخدمة للشعر.

زيت الخروع

غني بحمض الريسينوليك الذي يدعم نمو الشعر ويخفف الالتهابات، كما يساعد في ترطيب فروة الرأس وتقوية الجذور وتقليل التساقط.

زيت إكليل الجبل (الروزماري)

يعد من أقوى الزيوت المحفزة لنمو الشعر، إذ يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويزيد كثافة الشعر، وقد أظهرت دراسات أنه يضاهي بعض العلاجات الطبية المعروفة.

زيت جوز الهند

واحد من أشهر الزيوت لقدرته على اختراق الشعرة وحمايتها من التكسر، كما يعزز ترطيب فروة الرأس ويقلل التقصف بشكل ملحوظ.

زيت شجرة الشاي

يعرف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، ويعمل على تنظيف فروة الرأس ومنع القشرة، مما يهيئ بيئة مثالية لظهور شعر جديد.

زيت الأرغان المغربي

يمتاز بتركيز عالٍ من فيتامين "E" ومضادات الأكسدة، ما يساعد على إصلاح التلف الناتج عن الفرد والصبغات، ويحفز نمو شعر صحي وقوي.

