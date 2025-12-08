10 صور لاحتفال نور الشربيني بالتتويج بلقب هونج هونج للاسكواش

كتب - يوسف محمد:

12:58 ص 08/12/2025
احتفلت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، بالتتويج بلقب بطولة هونج كونج للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفا ويفر في المباراة النهائية.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفالها بالبطولة وكتبت: "سعيدة بالفوز ببطولة هونج كونج للاسكواش، فهى خطوة للعودة للمسار الصحيح".

وأضافت: "شكرا جزيلا لكل من ساندني، عائلتي، مدربي ورعاتي، هذا الدعم يعني لي الكثير".

وحققت نور الشربيني أمس الأحد الفوز على حساب الأمريكية أوليفيا ويفر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وأقيمت بطولة هونج كونج للاسكواش في هونج كونج، بداية من يوم 1 ديسمبر الجاري قبل أن تختتم أمس الأحد 7 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن نور الشربيني تحتل حاليا المركز الرابع، في التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش.

نور الشربيني بطولة هونج كونج للاسكواش

