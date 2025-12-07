بعد محاولة الانقلاب.. "إيكواس" تنشر قوات احتياطية في بنين

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أنها ستنشر قوات من نيجيريا وسيراليون وغانا وساحل العاج في بنين كقوة احتياطية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.



وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إنه بعد التشاور بين أعضاء مجلس الوساطة والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أمر رئيس هيئة رؤساء الدول والحكومات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بنشر عناصر من قوة الاحتياط التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جمهورية بنين بأثر فوري.



وأوضحت إيكواس، أن القوة الإقليمية تتكون من قوات من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية سيراليون وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية غانا.



وأشارت إلى أن القوة ستقدم الدعم لحكومة وجيش بنين الجمهوري للحفاظ على النظام الدستوري والسلامة الإقليمية لجمهورية بنين.