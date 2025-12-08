نجل ترامب: زيلينسكي أصبح "شبه إله".. ووالدي قد يتخلى عن أوكرانيا

ألمح نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن والده قد يتخلى عن دعم أوكرانيا.

وفي انتقاد لاذع لاستمرار الحرب في أوكرانيا، قال الابن الأكبر لترامب إن الأغنياء الفاسدين في أوكرانيا غادروها بينما تركوا خلفهم الطبقة الفقيرة لخوض الحرب الدائرة منذ قرابة 4 سنوات.

وشدد ترامب الابن، خلال كلمته في منتدى الدوحة الذي يجمع عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الدوليين، في العاصمة القطرية، على أن أوكرانيا تعاني منذ وقت طويل من الفساد بين مسؤوليها الرسميين، موضحا أن هذا الفساد يغذّي الحرب في موسكو وكييف.

وهاجم ترامب الابن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه تهديدا سياسيا بسبب تحقيق فساد طال كبار مساعديه مؤخرا، واصفا إياه بأنه "أصبح شبه إله لدى اليسار، الذي لا يمكن أن يخطئ وكان فوق كل لوم".

واتهم نجل ترامب، الرئيس الأوكراني بإطالة أمد الحرب لأنه يعلم أنه لن يفوز في الانتخابات حال انتهى القتال، مؤكدا أن أوكرانيا أكثر فسادا من روسيا.

وعلى الرغم من من أن نجل الرئيس الأمريكي لا يشغل أي منصب رسمي في إدارة والده، فإنه يُحد أحد المؤثرين في حركة "جعل أمريكا عظيمة مجددا"، في وقت تتزايد فيه ضغوط واشنطن على أوكرانيا للتخلي عن جزء من أراضيها لصالح روسيا.

إلى جانب ذلك، طالت انتقادات نجل الرئيس الأمريكي، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قائلا إن العقوبات الأوروبية على روسيا لن تنجح؛ إذ تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما مكّن موسكو من تمويل حربها.

ووصف ترامب الابن، خطة العقوبات الأوروبية بأنه "انتظار إفلاس روسيا".

وذكر نجل الرئيس الأمريكي، أنه لم يصادف خلال جولاته الانتخابية في عام 2022 سوى 3 أشخاص فقط اعتبروا الحرب في أوكرانيا من بين أهم عشر قضايا.

في المقابل، أكد ترامب الابن أن الخطر الذي تمثله قوارب تهريب المخدرات من فنزويلا أكبر بكثير، كما أنه أكثر وضوحا من أي شئ يحدث في روسيا أو أوكرانيا.

وقال إنه لاحظ خلال تواجده في موناكو في صيف العام الجاري خلال يوم واحد فقط، أن 50% من السيارات الفاخرة تحمل لوحات أرقام أوكرانية، متسائلا: "هل تظنون أن هذه الأموال جُمعت داخل أوكرانيا".

وأضاف: "الأغنياء هربوا وتركوا الفقراء ليقاتلوا.. لا حافز لإنهاء الحرب ما دام قطار الملا متواصل.. كانوا يسرقون ولا أحد يدقق أو يراقب".

وأجاب نجل ترامب على سؤال حول ما إذا كان والده سيتخلى عن دعم أوكرانيا في الحرب، قائلا: "قد يفعل ذلك.. إنه أحد أكثر الشخصيات غير المتوقعة في السياسة".

ودافع نجل ترامب عن حملة والده ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل الوفيات بين الأمريكيين بسبب المخدرات.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان والده سيترشح لولاية رئاسية ثالثة في مخالفة للدستور الامريكي، قال ترامب الابن ضاحكا: "سنرى ما سيحدث"، موضحا أن استبعاد والده حدوث ذلك قد يكون "تلاعبا".

وتابع: "من المضحك مشاهدة ردود فعل اليساريين في كل مرة يُطرح فيها موضوع الترشح لولاية ثالثة".