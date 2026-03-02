كتبت- ميريت نادي:

أغلقت بعض بورصات دول الخليج علي ارتفاع، والبعض الأخر علي علي انخفاض نسبي، وسط المخاوف من التبعية السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



ارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.12%، أي ما يعادل 80.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 7369 نقطة بختام جلسة اليوم الأثنين.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.13%، أي ما يعادل 13.36 نقطة، ليغلق عند مستوي 10488 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.90%، أي ما يعادل 174 نقطة، ليغلق عند مستوي 8981 نقطة.

وانخفض مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوي 10666 نقطة.

وكانت أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية تعليق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي اليوم وغدا.



اقرا أيضا:

الإمارات تقرر تعطيل التداول في بورصتي أبوظبي ودبي غدا



المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ينخفض وحيدا بختام تعاملات جلسة اليوم



