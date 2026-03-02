إعلان

أداء متباين لبورصات الخليج اليوم مع استمرار المخاوف الأمريكية الإيرانية

كتب : ميريت نادي

05:20 م 02/03/2026

بورصات الخليج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:
أغلقت بعض بورصات دول الخليج علي ارتفاع، والبعض الأخر علي علي انخفاض نسبي، وسط المخاوف من التبعية السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

ارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.12%، أي ما يعادل 80.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 7369 نقطة بختام جلسة اليوم الأثنين.
وارتفع مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.13%، أي ما يعادل 13.36 نقطة، ليغلق عند مستوي 10488 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.90%، أي ما يعادل 174 نقطة، ليغلق عند مستوي 8981 نقطة.
وانخفض مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوي 10666 نقطة.
وكانت أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية تعليق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي اليوم وغدا.

اقرا أيضا:
الإمارات تقرر تعطيل التداول في بورصتي أبوظبي ودبي غدا

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ينخفض وحيدا بختام تعاملات جلسة اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بورصات الخليج الحرب الأمريكية الإيرانية مؤشر بورصة مسقط بورصة الكويت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش
شئون عربية و دولية

بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية