الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لمستشفى الجامعة بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة التوسعات الطبية الجديدة، ضمن خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية ورفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية لمتابعة التوسعات

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الأستاذ الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وعدد من قيادات القطاع الطبي والإداري. تم خلال الجولة استعراض خطط التشغيل وآليات الاستفادة من التوسعات الجديدة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة.

إضافة 60 سرير إقامة و49 سرير رعاية مركزة

شملت التوسعات الجديدة: إضافة 60 سرير إقامة داخلية، وتدعيم أقسام الرعايات المركزة بعدد 28 سرير عناية تخدير، إضافة 21 سرير عناية أطفال.

وتسهم هذه الإضافات في تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع جاهزيته لاستقبال الحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

رفع عدد الحضّانات إلى 25

كما تابع رئيس الجامعة أعمال تطوير الحضّانات، حيث تم رفع عددها من 3 إلى 25 حضّانة، بما يدعم خدمات رعاية حديثي الولادة ويسهم في تقليل قوائم الانتظار، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأطفال.

دعم المنظومة الصحية والتعليم الطبي

أكد رئيس جامعة الزقازيق أن التوسعات تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين وجودة حياتهم.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية الطب أن التوسعات تدعم العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي لطلاب الامتياز والدراسات العليا، بجانب دورها العلاجي، مشددًا على أن زيادة أسِرّة الرعاية والحضّانات تُسهم في تقليل الضغط على الأقسام الحيوية وتحقيق التكامل بين الرسالة التعليمية والعلاجية.

استمرار تطوير البنية الصحية

اختتمت الجولة بالتأكيد على مواصلة تطوير البنية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز دور جامعة الزقازيق كمؤسسة تعليمية وعلاجية رائدة في خدمة المجتمع.