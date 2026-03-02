لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 7 أشهر في يومين؟

ارتفع سعر الدولار بنحو 3.8% أمام الجنيه المصري خلال يومين، ليقترب من مستوى 50 جنيهًا، في ظل تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف من تداعياتها السلبية على المنطقة.

وصعد الدولار بنحو 1.83 جنيه خلال تعاملات أمس وخلال اليوم، ليسجل نحو 49.7 جنيهًا للشراء و49.8 جنيهًا للبيع، قبل أن يقلص مكاسبه بنحو 47 قرشًا بنهاية تعاملات اليوم.

وقال رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك إن التخارج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه مقابل الدولار، في ظل مخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية عقب الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن السوق شهد زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار، ما دفع حجم تعاملات سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية إلى الارتفاع لنحو 1.2 مليار دولار خلال يومين.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، جذبت مصر نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

تحرك طبيعي واختبار لمرونة سعر الصرف

ويرى رئيس قطاع خزانة سابق في أحد البنوك الأجنبية أن ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع تخارج بعض الأجانب يعد تحركًا طبيعيًا، وقد يسهم في تقليص مكاسب المستثمرين الناتجة عن فروق سعر الصرف في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، بما يقلل من وتيرة التخارج السريع.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب، عند التخارج، يقومون بتحويل استثماراتهم المقومة بالجنيه إلى الدولار، وإذا تجاوز سعر الدولار المستوى الذي دخلوا عنده، تتراجع أرباحهم من فروق العملة، وهو ما يحد من مكاسبهم ويخفف جزئيًا من الضغوط.

من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التحرك الحالي يمثل أول اختبار حقيقي لمرونة سعر الصرف بعد أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن حجم التخارج لا يزال محدودًا وأقل من المتوقع، ولا يرقى إلى مستوى الخروج الجماعي الذي شهدته الأسواق في فبراير 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.