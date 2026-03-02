إعلان

بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش

كتب : مصطفى الشاعر

05:22 م 02/03/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجولة تفقدية في موقع الهجوم بمدينة "بيت شيمش"، مطلقا تصريحات نارية تتعلق بالمواجهة العسكرية الحالية ومستقبل النظام الإيراني، في أول ظهور ميداني له عقب تداول أنباء وشائعات حول اغتياله.

المعركة في يومها الثالث

بحسب موقع "واينت" العبري، أكد نتنياهو خلال جولتة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تمر بـ"اليوم الثالث للمعركة"، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه العملية العسكرية هو "إبعاد محاولات تجديد التهديدات القائمة" التي تتربص بأمن إسرائيل، ومشددا على أن العمليات مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

رسالة إلى الشعب الإيراني

في تصريح لافت يتجاوز الحدود الميدانية، قال نتنياهو: "لقد خرجنا إلى هذه المعركة من أجل تهيئة الظروف للشعب الإيراني الشجاع، لتمكينه من إنهاء سيطرة النظام المستبد عن كاهله"، في إشارة واضحة إلى رغبة تل أبيب في تغيير الواقع السياسي داخل طهران عبر الضغط العسكري.

ويأتي هذا الظهور الميداني لـ"نتنياهو" في قلب بيت شيمش ليضع حدا لسلسلة من الشائعات والتقارير غير المؤكدة التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول استهدافه، مؤكدا عبر رسائله السياسية أن القيادة الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية وتصعيدها المباشر ضد طهران دون تغيير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو بيت شيمش قصف تل أبيب هجمات إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

ممثل شهير.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية