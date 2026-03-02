بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش

قام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجولة تفقدية في موقع الهجوم بمدينة "بيت شيمش"، مطلقا تصريحات نارية تتعلق بالمواجهة العسكرية الحالية ومستقبل النظام الإيراني، في أول ظهور ميداني له عقب تداول أنباء وشائعات حول اغتياله.

المعركة في يومها الثالث

بحسب موقع "واينت" العبري، أكد نتنياهو خلال جولتة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تمر بـ"اليوم الثالث للمعركة"، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه العملية العسكرية هو "إبعاد محاولات تجديد التهديدات القائمة" التي تتربص بأمن إسرائيل، ومشددا على أن العمليات مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

رسالة إلى الشعب الإيراني

في تصريح لافت يتجاوز الحدود الميدانية، قال نتنياهو: "لقد خرجنا إلى هذه المعركة من أجل تهيئة الظروف للشعب الإيراني الشجاع، لتمكينه من إنهاء سيطرة النظام المستبد عن كاهله"، في إشارة واضحة إلى رغبة تل أبيب في تغيير الواقع السياسي داخل طهران عبر الضغط العسكري.

ويأتي هذا الظهور الميداني لـ"نتنياهو" في قلب بيت شيمش ليضع حدا لسلسلة من الشائعات والتقارير غير المؤكدة التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول استهدافه، مؤكدا عبر رسائله السياسية أن القيادة الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية وتصعيدها المباشر ضد طهران دون تغيير.