"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا

كتب : أحمد الجندي

11:24 ص 16/02/2026

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إطلاق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات الجديدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، من هنا.

وبحسب بيان، تتيح المنصة التفاعلية الجديدة لأولياء الأمور إمكانية إرسال الشكاوى والمقترحات بسهولة ويسر، مع ضمان سرعة المتابعة ودقة الاستجابة، بما يعكس حرص المديرية على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في التعامل مع مختلف القضايا التعليمية.

وأكدت المديرية أن إطلاق النظام يأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، مشددةً على أهمية التعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة لبناء بيئة تعليمية داعمة للطلاب.

