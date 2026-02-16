إعلان

دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع الشيخوخة؟

كتب : مصراوي

04:00 ص 16/02/2026

دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع

كشفت دراسة حديثة أن التعرض لما يعرف بـ“المواد الكيميائية الأبدية” قد يكون له تأثير يتجاوز التلوث البيئي، ليطال تسريع الشيخوخة البيولوجية للجسم.

ما هذه المواد؟

المقصود بها مركبات PFAS، ومنها مركب PFNA، وهي مواد صناعية واسعة الانتشار تُستخدم في:

تصنيع المنتجات المقاومة للماء والبقع

أواني الطهي غير اللاصقة

تغليف المواد الغذائية

رغوة إطفاء الحرائق

وتتميز هذه المركبات بقدرتها على البقاء لفترات طويلة جداً في البيئة والجسم، إذ تدخل عبر مياه الشرب والطعام وحتى غبار المنازل، ثم تتراكم في الأنسجة بسبب بطء التخلص منها، بحسب لينتا رو.

ماذا وجدت الدراسة؟

حلل الباحثون بيانات أكثر من 300 شخص تجاوزوا سن الخمسين، وتبيّن أن ارتفاع مستويات PFNA في الدم يرتبط بتسارع ما يعرف بالشيخوخة اللاجينية، وهي تغيّرات في الحمض النووي تعكس العمر البيولوجي للجسم، وليس العمر الزمني الفعلي.

وأظهرت النتائج أن التأثير كان أكثر وضوحا لدى:

الرجال

الأشخاص بين 50 و64 عاما

كما رصدت الدراسة ارتباطات ملحوظة بين مركبات PFAS بشكل عام وبعض مؤشرات الشيخوخة، ما يشير إلى احتمال وجود فروق في الحساسية لهذه المواد تبعا للعمر والجنس.

لماذا النتائج مهمة؟

يرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز الدعوات إلى:

تشديد الرقابة على إنتاج واستخدام مركبات PFAS

توسيع استخدام المؤشرات الجينية في تقييم المخاطر البيئية.

الشيخوخة

