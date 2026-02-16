جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي

صلاح محسن يتفوق على ثنائي الأهلي والزمالك قبل معسكر منتخب مصر.. ما القصة؟

كتب- نهى خورشيد:

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، أن رحيله عن القلعة الحمراء كان أمراً منطقياً بعد وداع الفريق دوري أبطال أفريقيا في تلك الفترة.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية:" في الأهلي، إذا لم تفز فأنت خارج النادي.. هذه هي طبيعة العمل هنا".

وأضاف المدرب الإسباني: "رغم أن فترتي مع الأهلي كانت ناجحة وتوجت خلالها بالسوبر المصري وكأس الكونفيدرالية، إلا أن خروجي بعد وداع دوري الأبطال يعكس طبيعة النادي وطموحه المستمر للفوز".