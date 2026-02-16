مباريات الأمس
جاريدو: في الأهلي إذا لم تفز فأنت خارج النادي

كتب : مصراوي

07:30 ص 16/02/2026
    خوان كارلوس جاريدو
    الإسباني خوان كارلوس جاريدو
    خوان كارلوس جاريدو
    خوان كارلوس جاريدو
    خوان كارلوس جاريدو يقبل كأس الكونفدرالية

كتب- نهى خورشيد:

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، أن رحيله عن القلعة الحمراء كان أمراً منطقياً بعد وداع الفريق دوري أبطال أفريقيا في تلك الفترة.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية:" في الأهلي، إذا لم تفز فأنت خارج النادي.. هذه هي طبيعة العمل هنا".

وأضاف المدرب الإسباني: "رغم أن فترتي مع الأهلي كانت ناجحة وتوجت خلالها بالسوبر المصري وكأس الكونفيدرالية، إلا أن خروجي بعد وداع دوري الأبطال يعكس طبيعة النادي وطموحه المستمر للفوز".

