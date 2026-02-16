دراسة: ارتفاع الحرارة ليلا أثناء الحمل قد يزيد خطر التوحد عند الأطفال

أكدت دراسة حديثة أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة خلال الليل في فترات محددة من الحمل قد يزيد من خطر إصابة الأطفال باضطراب طيف التوحد.

تفاصيل الدراسة

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة تولين، وركزت على نحو 295 ألف حالة من جنوب كاليفورنيا بين 2001 و2014، ونشرت النتائج في مجلة Science of The Total Environment، وارتكزت على قياس درجات الحرارة الليلية وتأثيرها على النمو العصبي للأجنة.

النتائج

كشفت النتائج أن التعرض لليالي أكثر حرارة خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل ارتبط بزيادة احتمالية تشخيص الطفل بالتوحد بنسبة 15%.

التعرض خلال الأسابيع من 30 إلى 37 من الحمل ارتبط بزيادة الخطر بنسبة 13%.

الليالي الأكثر حرارة كانت تلك التي تتجاوز 90% إلى 99% من متوسط درجات الحرارة المعتادة، أي زيادة بمقدار 2–3 درجات مئوية (3.6–5.6 فهرنهايت) عن المعدل الطبيعي.

تفسير الباحثين

يرجح الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة ليلاً قد يؤثر على نوم الأم الحامل، وقلة النوم معروفة بتأثيرها على نمو الجهاز العصبي للجنين، ما قد يفسر الارتباط باضطراب طيف التوحد.

ملاحظات مهمة

لم تُسجل الدراسة نفس الارتباط مع درجات الحرارة النهارية، ربما بسبب صعوبة قياس التعرض الفعلي خلال النهار.

الدراسة أخذت في الاعتبار عوامل مثل البيئة المحيطة، الغطاء النباتي، وتلوث الهواء، لكنها لم تتمكن من قياس وجود تكييف الهواء في المنازل.

أهمية النتائج

شدد الباحثون على أن التعرض للحرارة ليس مقتصرا على النهار فقط، وأن الليالي الحارة قد تكون فترة حرجة خلال الحمل تتطلب الانتباه، خاصة مع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتأمل الفرق البحثية أن تساعد هذه النتائج في:

تحديد الفترات الزمنية الحرجة أثناء الحمل

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأجنة

فتح الباب لمزيد من الدراسات حول تأثير الحرارة على النمو العصبي والتطور الصحي للجنين.