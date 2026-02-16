"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار بأسيوط

شهد مزلقان بني قره التابع لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع مواطن إثر اصطدام قطار به أثناء محاولته عبور المزلقان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث دهس قطار لأحد المواطنين على المزلقان، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتسهيل أعمال المعاينة والفحص. وبإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع شخص يُدعى "محمود.م.ع" نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الفحص.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.