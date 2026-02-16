إعلان

لماذا يجف جلدك؟.. طبيبة تفسر الأسباب

كتب : مصراوي

07:00 ص 16/02/2026

كشفت الدكتورة إيرينا فولجينا، الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بجامعة التعليم الروسية، أن جفاف الجلد يمكن أن يكون نتيجة عوامل خارجية وداخلية متعددة.

العوامل الخارجية

تشمل المؤثرات البيئية والعناية بالبشرة، مثل، سوء روتين العناية بالجلد، الظروف المناخية القاسية (حرارة أو برودة شديدة، رياح، التعرض المستمر للمياه الساخنة أو المواد الكيميائية، بحسب لينتا رو.

العوامل الداخلية

تشمل العادات الغذائية والحالات الصحية، ومنها: سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن، الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة والدهون المتحولة، قلة شرب الماء، القهوة أو المشروبات المنبهة دون تعويض الجسم بالسوائل يفاقم الجفاف، التدخين الذي يؤثر على ترطيب الجلد

الحالات الطبية والأدوية

الأمراض المزمنة مثل التهاب الجلد التأتبي، الأكزيما، الصدفية، السماك، السكري، اضطرابات الغدة الدرقية والجهاز الهضمي، بعض الأدوية مثل المدرات البولية، الريتينويدات، وأدوية أخرى التي قد تسبب جفاف الجلد.

