سحب 805 رخص وضبط 1347 دراجة دون خوذة في حملات مرورية مكثفة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن سحب 805 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وتفعيل اللوائح المرورية بحق المخالفين.

كما تمكنت القوات من ضبط 1347 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث كانت الوزارة قد ناشدت قائدي الدراجات الالتزام بإجراءات السلامة، وعلى رأسها ارتداء الخوذة، حفاظًا على أرواحهم، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، فيما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار حرصها على تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

