اكتشاف علمي يفتح باب تجديد خلايا الدماغ لدى كبار السن

اكتشاف علمي يفتح باب تجديد خلايا الدماغ لدى كبار ا

اكتشفت دراسة علمية حديثة طريقة جديدة لإعادة النشاط الجزئي للخلايا الجذعية العصبية لدى كبار السن، وهي الخلايا المسؤولة عن تكوين خلايا عصبية جديدة والحفاظ على الوظائف الإدراكية.

إلى ماذا توصلت الدراسة؟

مع التقدم في العمر، تفقد الخلايا الجذعية العصبية قدرتها على الانقسام، ما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الخلايا العصبية وتدهور تدريجي في القدرات العقلية، بحسب لينتا رو.

الاكتشاف الجديد يعتمد على بروتين DMTF1، وهو عامل نسخ تنخفض مستوياته مع قصر التيلوميرات وتلف الحمض النووي المرتبط بالشيخوخة.

كيف يعمل بروتين DMTF1؟

زيادة مستويات DMTF1 بشكل مصطنع أعادت قدرة الخلايا على الانقسام.

البروتين ينظم جيني Arid2 وSs18، المكونان لمركبات إعادة تشكيل الكروماتين SWI/SNF.

هذه الآلية تحافظ على نشاط الجينات التي تتحكم بدورة حياة الخلية.

عند انخفاض DMTF1 تدخل الخلايا في حالة سكون أو تموت، واستعادته يعيد النشاط الخلوي.

الملاحظات والتحديات

أجريت التجارب على فئران التجارب، ولم يتم اختبارها على البشر بعد، كما أن التحفيز المفرط لانقسام الخلايا قد يحمل مخاطر الإصابة بالسرطان، لذلك يحتاج التطبيق البشري إلى دراسة أمان موسعة.