"ميكروباص الخطر".. سقوط عصابة سرقة المواطنين بالطريق الدائري | فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافه وسرقته بالإكراه بأسلوب انتحال الصفة، أثناء سيره بالطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة، حال عودته من مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من شخصين مقيمين بمحافظة البحيرة، أفادا فيه بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهما بالطريق الدائري، والاستيلاء على مبلغ مالي بعملات أجنبية من داخل حقيبة يد أحدهما بأسلوب انتحال الصفة، وذلك أثناء عودتهما من مطار القاهرة الدولي.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط مستقليها، وعددهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشادهم، تم ضبط غالبية المبلغ المالي المستولى عليه، إضافة إلى سبيكة ذهبية جرى شراؤها من جزء من المبلغ لدى عميل سيئ النية له معلومات جنائية، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

