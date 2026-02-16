أطعمة قد تقلل خطر فشل القلب.. دراسة تكشف

كشفت دراسة علمية بريطانية أن النظام الغذائي النباتي عالي الجودة يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصا فشل القلب.

تفاصيل الدراسة

أُجريت الدراسة على 190,092 بالغا من متوسطي العمر وكبار السن، باستخدام بيانات UK Biobank في المملكة المتحدة، ولم يكن أي من المشاركين يعاني من قصور القلب عند بداية الدراسة، وعلى مدار 13 عاما من المتابعة، تم تسجيل 4,351 حالة جديدة من فشل القلب، بحسب لينتا رو.

كيف تم تقييم النظام الغذائي؟

قسم الباحثون الأطعمة النباتية إلى فئتين:

أطعمة نباتية صحية: خضراوات، فواكه، حبوب كاملة، بقوليات، ومكسرات.

أطعمة نباتية أقل صحة: حبوب مكررة، حلويات، سكاكر، وأطعمة معالجة أخرى، حتى لو كانت نباتية.

النتائج

المشاركون الذين اعتمدوا على الأطعمة النباتية عالية الجودة شهدوا انخفاض خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 16%، أما أولئك الذين تناولوا الأطعمة النباتية الأقل صحة، فزاد لديهم الخطر بنسبة 11%.

الخلاصة

نوعية الأطعمة أهم من كونها نباتية فقط.

النظام الغذائي الغني بالخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة يعد الأكثر فائدة للقلب، خاصة في منتصف العمر وكبار السن.